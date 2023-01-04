Image: JAM ピカピカー！世界の人のほとんどが知ってる、ポケモンのキャラクター、ピカチュウ。黄色くてかわいいですよね。そのピカチュウがBluetoothスピーカーになりました！ Image: JAM 既存の製品をピカチュウ色に塗ったわけではありません。ピカチュウにスピーカーを仕込みました。ウーハーも内蔵されて