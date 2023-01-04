お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（51）が4日、水曜パートナーを務めるTBSラジオ「赤江珠緒たまむすび」（月〜木曜後1・00）に出演。宝くじへの不満をもらす場面があった。10億円の宝くじを当てるために日々徳をためているというリスナーの話題から、パーソナリティーの赤江珠緒は「10億円、全然当たってませんでしたね。買ってましたけど。組番は当たってたんですけどね、組番当たるだけでも“おー！”って感じだ