「花田さん」早稲田大学競走部の花田勝彦監督は、選手たちから親しみを込めて「さん」づけで呼ばれている。理由は「監督」というより「先輩」として、いろいろと気軽に話しかけてほしいから。風通しのよいチームを作りたいという。22年６月に「花田さん」が監督に就任した早大が、第99回箱根駅伝（23年１月２日・３日）で大躍進した。前年は13位と３年ぶりに屈辱のシード落ち。予選会からはい上がったチームが一時は３位につけ、最