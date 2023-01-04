キニョネスさんが自身の顔に掘ったタトゥーを後悔アルゼンチン代表は、昨年のカタール・ワールドカップ（W杯）で3回目の大会制覇を果たした。36年ぶりとなる栄冠を受け、選手はもちろんファンの中にも喜びを体に刻もうとタトゥーを彫る者が続出。ところが、なかにはひどく後悔している人も出始めているようだ。英紙「ザ・サン」はコロンビア人インフルエンサーの“痛恨”を報じた。同紙によると、コロンビア人のミコル・キニョ