【2022年スポーツ界 書けなかった話】蝉川泰果が「来年は早く海外へ」米ツアースポット参戦で狙う“松山英樹ルート”女子ツアーはプロテストに合格したばかりの新人が次々とツアー初優勝、20代前半の若いプロが毎週のように入れ代わり立ち代わり活躍するなど話題豊富だ。女子ツアーの来季年間スケジュールは3月アタマから11月末まで38試合がビッシリ組まれている。新たに大会を主催したくても、空き週がなくウエーティングスポ