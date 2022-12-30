「スポーツ界の名珍場面総集編」4月は佐々木朗希が快挙、村田諒太も熱戦2022年も残すところあとわずか。今年もスポーツ界では数々の名場面が誕生。見る者に感動を与えるスーパープレーから思わず笑ってしまう珍事まで、記憶に残った出来事を「スポーツ名珍場面2022」と題し、月ごとに振り返る。今回は4月。女子ゴルフでの珍事、佐々木朗希の大記録などが話題になった。▼女子ゴルフで「桃子」が3人並ぶ「歴史的瞬間」と話題に