日本人はこの30年でどれだけ貧しくなったのか。モルガン銀行（現・JPモルガン・チェース銀行）元日本代表の藤巻健史さんは「このほどアメリカに2カ月間滞在し、もはや日本は経済大国でないと実感した。ホテル代は1泊20万円だったが、それを高いと感じるのは給料の上がらない日本人だけだろう」という――。※本稿は、藤巻健史『超インフレ時代の「お金の守り方」』（PHPビジネス新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.co