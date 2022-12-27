タン内装備わる「マツダ6」特別仕様車とはマツダのフラッグシップモデル「マツダ6」の20周年を記念した特別仕様車「マツダ6 20th Anniversary Edition」が設定。2022年12月9日に予約を開始しました。どういったモデルなのでしょうか。マツダ「新型セダン」のオシャな「タン内装」とはマツダのミッドサイドカー初代「アテンザ」は2002年5月が登場し、3代目の現行モデルではマツダ6へと名称変更。【画像】マツダ「新型セダン