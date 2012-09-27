『MAZDA6』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
コンパクトカークラスとしては十分な余裕のある運動性能を確保している
くるまのニュース
だが、ロードスターの国内販売名は「ロードスター」のままだという
WEB CARTOP
ペットネームが定着しているのは「ロードスター」くらいだという
中国で発売が予定されており、SNSなどではさまざまなコメントが投稿
このほど、同車のEV「SL03」をベースに構築された予想CGを投稿
セダン市場の縮小や、SUV台頭でワゴンのニーズが少なくなったことが理由
財経新聞
安心感を提供する「G-Vectoring Control」などの新技術を採用
clicccar（クリッカー）
マツダの「アテンザ」、BMWの「3シリーズ」、ホンダの「グレイス」
ディーゼル車には4WD車を追加、その4WD車にMT車が設定されている
車の助手席用エアバッグが、衝突時に出火する恐れがある
読売新聞オンライン
エンジンはディーゼルだがトランスミッションはMTで視線を集めている
34年目になる歴史の中で、外国車が1位に輝くのは初めてとのこと
J-CASTニュース
フロントマスクやボディサイズ、エンジンや足まわりなど全面改良されている