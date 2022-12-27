プラモデルのキット、塗料、工具などがそろうコンビニが愛知県安城市にあるという。セブン-イレブン安城デンパーク東店だ。イギリス発のミニチュアゲーム「ウォーハンマー」の正規販売店に登録されるなど、コンビニとは思えない本格的な品ぞろえがSNSで話題になっている。「近所の電気屋よりよっぽど揃ってるぞ...」注目を集めたきっかけは、ツイッターユーザー・りりももさんの紹介だ。2022年12月19日、商品棚の画像とともにこう