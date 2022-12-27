（嘉義中央社）南部・嘉義県東石郷で25日、タイワンザルに世話されている様子が目撃されていた子犬が死んだことが分かった。同県家畜疾病防治所の林珮如所長が中央社の取材に応じた。タイワンザルと子犬はいずれも飼い主に捨てられたとみられている。林所長によれば、同日午後、木に垂れ下がっている子犬を同県清掃隊の職員が発見。救出した時にはもう手遅れだった。同所が解剖した結果、胃の中にはほとんど食べ物が残っていなかっ