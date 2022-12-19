Amazonで「Fashion×人気アイテム タイムセール祭り」が12月17日（土）9：00〜12月19日（月）23：59までの3日間限定で開催中です。今回はChampion（チャンピオン）とHanes（ヘインズ）のアイテムをピックアップ。ご紹介している以外のサイズやカラーもあるので、自分にぴったりの一品を探してみませんか？Champion（チャンピオン）1919年にニューヨーク州ロチェスターで誕生したChampion（チャンピオン）は、機能的なデザイン・耐