¡ÚAmazon¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤ê¡Û¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤äÆü¾Æ¤±»ß¤á¡¢¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥á¤¬ºÇÂç35¡ó¥ª¥Õ¤Ë
Amazon¤Ç¡ÖFashion¡ß¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤ê¡×¤¬12·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§00¡Á12·î19Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤äÀö´éÎÁ¤Ê¤É²ÈÂ²¤Ç»È¤¤¤¿¤¤ÆüÍÑÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ä¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¤Ê¤Ë¤«¤È½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢¥»¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å
1,202±ß ¢ª 908±ß¡Ê24%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê12·î17Æü¸½ºß¡Ë
1,180±ß ¢ª 1,038±ß¡Ê12%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê12·î17Æü¸½ºß¡Ë
Àö´éÎÁ
1,760±ß ¢ª 1,399±ß¡Ê21%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê12·î17Æü¸½ºß¡Ë
1,056±ß ¢ª 998±ß¡Ê5%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê12·î17Æü¸½ºß¡Ë
Æü¾Æ¤±»ß¤á¡¦²½¾Ñ²¼ÃÏ
3,113±ß ¢ª 2,335±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê12·î17Æü¸½ºß¡Ë
3,080±ß ¢ª 2,550±ß¡Ê17%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê12·î17Æü¸½ºß¡Ë
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼
1,980±ß ¢ª 1,279±ß¡Ê35%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê12·î17Æü¸½ºß¡Ë
825±ß ¢ª 701±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê12·î17Æü¸½ºß¡Ë
¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ
1,045±ß ¢ª 993±ß¡Ê5%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê12·î17Æü¸½ºß¡Ë
1,045±ß ¢ª 949±ß¡Ê9%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê12·î17Æü¸½ºß¡Ë
Amazon¡ÖFashion¡ß¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö
¡¦Amazon¡ÖFashion¡ß¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤ê¡×¤Î¡ÈÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¡É
¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó
¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤¬¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó
ºÇÂç10%¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´ÖÃæ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£ºÇÂç10¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤â¡£
¢ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë
¢¨¾åµ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï2022Ç¯12·î17Æü9»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¡¢ÃÍÃÊ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£