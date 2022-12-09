政権の座について以降、首都・平壌市内に次から次へとタワーマンションを建て続けている北朝鮮の金正恩総書記。倉田（チャンジョン）通り、未来科学者通り、黎明（リョミョン）通りのタワマン団地に続き、「平壌市5万世帯住宅建設構想」の一環として建てられたのは寺洞（サドン）区域の松花（ソンファ）通りのタワマン。高さ300メートル、80階建てで、すでに完成したものとしては北朝鮮で最も高い建物だ。他の国なら高層階ほど人気