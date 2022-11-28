高齢者ドライバーによる事故は社会問題になっているが、このほどイギリスで79歳の男性が運転中に衝突事故を起こし、別の車に乗っていた3歳女児が命を落としてしまった。警察では事故を起こした男性が高速道路を逆走していたものと見ている。『Daily Record』『The Mirror』などが伝えた。英ランカシャー州レイランド付近の高速道路「M6」で現地時間19日午後5時50分頃、ポルシェ・ボクスターとミニバンのボクスホールメリーバが衝突