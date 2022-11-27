「BCNランキング」2022年11月14日から11月20日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 13（アップル）2位iPhone SE(3rd)（アップル）3位Pixel 6a（Google）4位iPhone 14（アップル）5位iPhone 14 Pro（アップル）6位Galaxy A53 5G（SAMSUNG）7位Xperia Ace III（ソニー）8位arrows We（FCNT）9位Xperia 10 IV（ソニー）10位 AQUOS wish2