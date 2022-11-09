フィリピン北部ルソン島パンガシナン州の移動遊園地で今月1日、回転ブランコ（ウェーブスインガー）に乗っていた13歳の少年が椅子から投げ出されるという事故が発生した。ブランコはフルスピードで回転しており、少年は鉄のポールに衝突した後、地面に叩きつけられて重傷を負った。当時の衝撃映像とともに『The Mirror』などが伝えている。【この記事の動画を見る】ハロウィンの催しが行われていたパンガシナン州ウルダネタ市の移