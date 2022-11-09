11月11日の「もやしの日」を前に、もやしの生産者団体が意見広告を出稿した。「もう続けていけない」「窮状をご理解ください」――業界の苦しい状況を直截的に訴え、消費者からは驚きや同情が次々に寄せられている。何がボトルネックになっているのか。「あまりにも安過ぎる」「勇気を持って値上げして」もやし生産者で作る「工業組合もやし生産者協会」は2022年11月7日、日経新聞に全面広告を展開した。もやしの日を迎えるにあた