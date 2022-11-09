【静かにさせようと…】ベトナム人技能実習生の男包丁を持って子どもらを脅す 北海道・稚内警察署は、暴力行為等処罰に関する法律に違反したとして、猿払村浅茅野台地に住むベトナム人・技能実習生の男（２３）を逮捕したと発表しました 男は１０月２３日午後３時頃、猿払村にある技能実習生の下宿先で、子ども３人に対し包丁を持って、追いかけ回して脅迫した疑いがもたれています。 警察によると、技能実習生として酪
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