¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¡Ê51¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ö7.2¿·¤·¤¤ÊÌ¤ÎÁë#56¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡×»þÂå¤ÎµëÎÁ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£96Ç¯¤«¤é02Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê!!¡×¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡×¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢¡Ö¥­¥ã¥¤¡Á¥ó¡×¥¦¥ÉÎëÌÚ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤¿Àé½©¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¤Ç¡¢100ËüËç°Ê¾å¤ÎÇä¾å¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡ÖYELLOWYELLOW