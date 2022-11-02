プロ野球楽天の元監督で阪神OBの田尾安志氏（68）が2022年11月1日にユーチューブチャンネルを更新し、秋季キャンプ不参加の阪神・糸原健斗（29）に言及した。阪神は10月31日に球団公式サイトで秋季キャンプ参加メンバーを発表。梅野隆太郎（31）、大山悠輔（27）の主力に加え日本ハムから移籍した渡辺諒（27）らが名を連ねたが、糸原は不参加となった。キャンプは11月2日に高知県安芸市でスタートした。「糸原のウィークポイントは