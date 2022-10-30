◆秋季近畿大会▽準々決勝大阪桐蔭９―４彦根総合（３０日・和歌山市紀三井寺）大阪桐蔭が１５安打９得点で彦根総合を破り、４年連続のセンバツ出場を当確させた。４番のラマル・ギービン・ラタナヤケ三塁手（１年）が、先制の適時二塁打を放つなど３安打。来秋ドラフト候補左腕の主将・前田悠伍（２年）は、３回までに４失点と苦しみながらも完投した。大阪桐蔭は初回２死三塁、ラマルが左翼線に適時二塁打を放つと、佐藤