「BCNランキング」2022年10月17日から10月23日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 6a(au)（Google）2位Pixel 6a(Softbank)（Google）3位Xperia 5 IV SO-54C（ソニー）4位Pixel 7(au)（Google）5位AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）6位Pixel 7 128GB(Softbank)（Google）7位Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）8位Xperia Ace III SO-53C（ソニー）9