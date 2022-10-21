巨人の原辰徳監督（64）は、10月４日に東京・大手町の読売新聞東京本社で山口寿一オーナーへシーズン終了報告を行った後、報道陣へこう語っていた。「このまま終わってたまるか、という新しい情熱、血液の中に燃えたぎるようなものが出てきました」今季は５年ぶりにＢクラスへ沈み、原政権となって初めてクライマックスシリーズ進出を逃した。「振り向けば中日」と、一時は45年ぶり最下位転落の危機も。10月５日付の『報知新