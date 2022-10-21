株式会社ステレオサウンドから、アナログレコード「中森明菜『歌姫 -Stereo Sound Selection- Vol.6』」が登場！オリジナル選曲・構成によるアナログレコード・コレクションの第6弾を紹介していきます☆ ステレオサウンド 中森明菜『歌姫 -Stereo Sound Selection- Vol.6』  価格：8,800円(税込)発売日：2022年11月16日販売店舗：ステレオサウンドストア 株式会社ステレオサウンドから、アナログレコード「中