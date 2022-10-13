10·î13Æü¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£9·î30Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¹õÅç·ëºÚ¡Ê25¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ê22¡Ë±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËå¡¦²Î»Ò¤È¡¢ÎµÀ±ÎÃ¡Ê29¡Ë±é¤¸¤ë·»¡¦¸­½¨¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜÊÔÊüÁ÷»þ¤Ï¡¢ÅâÆÍ¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤ÇSNS¾å¤Î¡Ö#¤Á¤à¤É¤ó¤É¤óÈ¿¾Ê²ñ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä«¥É¥é¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¡ÈÌÂºî¤Ö¤ê¡É¤Ç