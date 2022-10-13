17ÆüÂè5Àï¤Ê¤éºÆ¤ÓÀèÈ¯¤Ø¡ÖºÇ¸å¤ÏÅê¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¢£¥Ñ¥É¥ì¥¹ 5¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­Åê¼ê¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç6²óÅÓÃæ7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò1¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¾å²ó¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£