9月30日、自身のインスタグラムのストーリーズに、≪信用もくそもない≫≪裏切るより裏切られた方がマシ≫≪精神的にも全部おいこまれてるやばい≫という不穏な言葉と共に、吹き出物だらけの顔と腕の写真をアップした坂口杏里。【写真】坂口杏里と義姉の“激し過ぎる”LINEのやり取りが流出!!のちに帯状疱疹であったことを告白し、医師から薬を処方され、現在は快方に向かっているようだが、その裏で、新宿・歌舞伎町のバーで