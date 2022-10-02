アンジェ・ポステコグルー監督が、愛弟子に“飴と鞭”を送った。現地メディア『STV News』が伝えている。10月１日に開催されたスコットランドリーグ第９節で、首位のセルティックは、８位のマザーウェルとホームで対戦。16分に古橋亨梧が先制点を奪った後、36分にオウンゴールで同点となるも、64分に旗手怜央が強烈なミドルシュートを叩き込み、２−１で接戦を制した。決勝弾を奪い、勝利の立役者となった旗手だが、終了間際