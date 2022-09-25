糖質を控えたいけど甘いものは食べたい…そんな方必見！今回は大人気の『シャトレーゼ』の「糖質カットスイーツ」をご紹介。フードライターの筆者が、実際に食べて"おいしかった商品のみ"を厳選してピックアップしました。ぜひチェックしてみてくださいね。1．糖質72%カットのスフレチーズケーキ ￥270まず紹介するのは「糖質72%カットのスフレチーズケーキ」。砂糖の一部をカラダに吸収されにくい糖(エリスリトール)や食物繊維