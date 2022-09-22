新作TVアニメ『うる星やつら』の新情報が到着。温泉マーク、尾津野つばめ、面倒了子、こたつねこのキャラクター設定が公開され、キャスト３名のコメントも併せて発表された。高橋留美子鮮烈のデビュー作『うる星やつら』が、小学館創業100周年を記念して、選び抜かれた原作エピソードを全4クールに渡って完全新作としてTVアニメ化される。本作は、地球 ”最凶” の高校生・諸星あたると、宇宙から舞い降りた ”鬼っ娘” 美少女・ラ