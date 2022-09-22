¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ï»°Âð·òÂÀ¡¢Ý¯°æ¹§¹¨¡¢°æ¾åËãÎ¤Æà
¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Î¿·¾ðÊó¤¬ÅþÃå¡£²¹Àô¥Þ¡¼¥¯¡¢ÈøÄÅÌî¤Ä¤Ð¤á¡¢ÌÌÅÝÎ»»Ò¡¢¤³¤¿¤Ä¤Í¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È£³Ì¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¹â¶¶Î±Èþ»ÒÁ¯Îõ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤¬¡¢¾®³Ø´ÛÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¸¶ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁ´4¥¯¡¼¥ë¤ËÅÏ¤Ã¤Æ´°Á´¿·ºî¤È¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÃÏµå ¡ÉºÇ¶§¡É ¤Î¹â¹»À¸¡¦½ôÀ±¤¢¤¿¤ë¤È¡¢±§Ãè¤«¤éÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿ ¡Éµ´¤ÃÌ¼¡É Èþ¾¯½÷¡¦¥é¥à¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Áû¤¬¤·¤¯¤â¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¿¤ë¤È¥é¥à¤Î¥Ü¡¼¥¤¡¦¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¬¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢¶ä²ÏÃæ¤«¤é½¸·ë¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡¡²«¶â¤ÎÉ÷¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿郄¶¶½¨Ìï¡¦ÌÚÂ¼ÂÙÂç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ë¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Î³Á¸¶Í¥»Ò¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¡Ø±ÇÁü¸¦¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¡ª¡Ù¤ÎÀõÌîÄ¾Ç·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¤Îdavid production¤¬Ã´Åö¡£
¤Þ¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î ¡É¥À¡¼¥ê¥ó¡É ¤³¤È½ôÀ±¤¢¤¿¤ëÌò¤ò¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥é¥àÌò¤ò¾åºä¤¹¤ß¤ì¡¢»°Âð¤·¤Î¤ÖÌò¤òÆâÅÄ¿¿Îé¡¢ÌÌÆ²½ªÂÀÏºÌò¤òµÜÌî¿¿¼é¡¢¥Á¥§¥ê¡¼¤³¤ÈºøÍðË·Ìò¤Ë¹âÌÚ¾Ä¡¢¥µ¥¯¥éÌò¤òÂô¾ë¤ß¤æ¤¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»°Âð·òÂÀ±é¤¸¤ë²¹Àô¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¤¢¤¿¤ë¤äÌÌÆ²¤Ê¤ÉÌäÂê»ù¤À¤é¤±¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¶ìÏ«¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Í§°ú¹â¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡£»°Âð¤Ï¡Ö²¹Àô¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¤¢¤¿¤ë¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯°Ò°µÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤Î¸¢²½¡£¤À¤±¤ÉÉ¬¤º¥º¥Ã¥³¥±¤ë°Ìò¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¹¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¡¢¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¼«¿È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ý¯°æ¹§¹¨±é¤¸¤ëÈøÄÅÇµ¤Ä¤Ð¤á¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤¤¬¾¯¤·¥É¥¸¤Ç´ÖÈ´¤±¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡¢¥µ¥¯¥é¤Îº§Ìó¼Ô¡£Ý¯°æ¤Ï¡Ö¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÍÛµ¤¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¾ï¤Ë¤¢¤¿¤ëÃ£¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¸¤Ê¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤êÈà¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤Ä¤Ð¤á¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡£
°æ¾åËãÎ¤Æà±é¤¸¤ëÌÌÆ²Î»»Ò¤Ï¡¢ÌÌÆ²½ªÂÀÏº¤ÎËå¤Ç¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤Î¤ª¾îÍÍ¡£°æ¾å¤Ï¡ÖÎ»»Ò¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÎÄ´ñÅª¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë»ö¤Ê¤¹»öÁ´¤Æ¤¬¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬Èó¾ï¤Ë¶²¤í¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤Î·ã¿É¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÁß¤Íð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¶ä²ÏÃæ¤Î¡É¤ä¤Ä¤é¡É¤¬Í§°úÄ®¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Ï¡¢10·î13Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Û¤«¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË24»þ55Ê¬¡ÁÊüÁ÷³«»Ï¡£¼¡²ó¤ÎÈ¯É½¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤¤ ¡É¤ä¤Ä¤é¡É ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ìÍ½Äê¡¢Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡ª
¡ä¡ä¡ä¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¥¥ã¥é¡õ¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¥ã¥éÀßÄê¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë¡ÊC¡Ë¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ