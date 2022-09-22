女性向けパーソナルトレーナーとして大人気の森拓郎さんと石本哲郎さん。森さんは『ダイエットは運動1割、食事9割』、石本さんも『神やせ7日間ダイエット』が大ヒットしています。そんなカリスマの2人が対談しました。【画像】石本さんが4カ月で90?から65?に絞る“実験”を行ったときのビフォーアフター「挫折した人が心身の健康を取り戻してくれたらよいので、最終的には痩せなくても良いと思っている」という森さんと、「食