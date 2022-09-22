ドイツ・デュッセルドルフ在住の日本人と交流、選手がファンサービスに対応日本代表はドイツ・デュッセルドルフで行われる強化試合2試合（アメリカ／9月23日、エクアドル／27日）に向けて現地に滞在するなか、MF久保建英（レアル・ソシエダ）のファンサービスシーンが話題に。「人柄も超一流なタケ」「対応神すぎ」と注目されている。11月開幕のカタール・ワールドカップ（W杯）に向け、森保一監督率いる日本は欧州に出向き、