¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¯¥í¥ó¡ÊEmmanuel Macron¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹±Ñ½÷²¦¡ÊQueen Elizabeth II¡Ë¤Î¹ñÁò»²Îó¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÀÁè¤È¸í¾ðÊó¤¬¹­¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤Ï¹ñÁòÁ°Æü¤Î18Æü¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¤Ò¤Ä¤®¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥ß¥ó¥¹¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¡ÊWestminster Hall¡ËÁ°¤òºÊ¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡ÊBrigitte Macron¡Ë»á¤È¶¦¤ËÊâ