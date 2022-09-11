日本臓器移植ネットワークは11日、愛知県内の病院に低酸素性脳症で入院していた6歳未満の男児が9日午後2時5分、臓器移植法に基づく脳死と判定されたと発表した。6歳未満の脳死の公表は23例目。家族が臓器提供を承諾した。心臓と腎臓は九州大病院で10歳未満の男児と10代の男性にそれぞれ移植。肝臓は国立成育医療研究センターで10歳未満の女児に移植される。他の臓器は適合者がいないか、医学的理由で移植を見送った。男児の