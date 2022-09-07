インドの公園にて今月4日、垂直落下型のアトラクションが機械の不具合により乗客を乗せたまま地面に直撃した。事故を捉えた動画には、高さ約15メートルの場所から滑り落ちるように座席部分が降下し、地面でバウンドして停止する恐ろしい瞬間が映っていた。この事故で少なくとも子ども5人を含む16人が負傷したという。『New York Post』などが伝えている。【この記事の動画を見る】インド北部パンジャーブ州モハリ地区にある公園「D