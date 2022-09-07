高校卒業後から4年プレーした古巣で再びマウンドに社会人野球の強豪・ENEOS野球部は7日、メジャーなどで活躍した田澤純一投手が入団したことを発表した。高校卒業後の2005年から、レッドソックス入団前の2008年まで所属した田澤にとっては、14年ぶりの古巣復帰。9年ぶり12度目の優勝を飾った都市対抗野球に続き、10月30日に開幕する社会人野球日本選手権での優勝を目指すENEOSにとっては、強力な助っ人が加わることになった。田