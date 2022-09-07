後続車が気をつけたいバスへの交通ルールとは街中には一般ドライバーが運転するクルマのほか、タクシーや路線バスなどさまざまなクルマが走っています。事故などを引き起こさないよう道路交通法に定められている通り、すべてのドライバーは交通ルールを守る必要があります。そんななか、一般道路を運転する路線バスに関して、広く周知がなされていない交通ルールがあるといいます。今回は、現役で路線バスを運転している