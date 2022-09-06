新型コロナ対策の一環として電車内の混雑を緩和させるため、JR東日本はきょう、通勤時間帯以外に安く乗車できる「オフピーク定期券」を来年3月頃から導入する考えを明らかにしました。JR東日本はきょう、都内を運行する山手線や利用客の多い首都圏の在来線で、通勤時間帯を除いて利用できる「オフピーク定期券」を来年3月頃から導入する考えを明らかにしました。「オフピーク定期券」の料金は通常の定期券よりも1割程度安くする一