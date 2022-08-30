中国の地方銀行で8000億円規模の預金が引き出せなくなった問題で、地元警察は200人以上を逮捕したと発表しました。中国の複数の地方銀行では、4月から8000億円規模の預金が引き出せなくなり、河南省では1000人規模が集まる異例の大規模な抗議が起きました。この問題で地元警察は今月29日、これまでに違法に資金を集めた容疑者ら234人を逮捕したと発表しました。また、およそ1000万円までの預金は地元当局が立て替えるとし