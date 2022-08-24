今まで浮気なんて全くしたことがない人は「これからも浮気をするつもりはないけど、仮に浮気をしてもやめるべき時にすぐにやめられる」とか「バレる前に浮気をやめれば良いのに」なんて考えがちです。ですが、実は浮気をやめたいと思っていても、なかなかやめられない女性は少なくないのです。では、どんな性格の女性が「悪いこと」だと分かりつつ、浮気を続けてしまうのでしょうか。3つのタイプを紹介していきます。■流されやす