いつも「なんであんな人と？」と言われるような男性ばかり選んでしまい、なかなか幸せになれない…。「ダメ男」を引き寄せてしまう人の思考や行動パターンには、多少なりとも問題があるようです。では、次こそまっとうな恋愛をしたければ、どのようなことに気を付けるといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「次こそ幸せな恋を…!!いつもダメ男ばかり選んでしまう女性へのアド