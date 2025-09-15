結婚適齢期と呼ばれる年齢になると、結婚を焦り出す女性もいます。とはいえ、彼氏にそのいら立ちを感じ取られると、男性の重荷になってしまうことも。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「『プロポーズしろってこと？』と彼氏がプレッシャーに感じる言動」をご紹介します。【１】「花嫁修業！」と意気込んで料理教室に通う「ストレートに言われるとドキドキするなぁ」（２０代男性）とボヤく男性もいます。