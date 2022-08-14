（台南中央社）南部・台南市の慰安婦像前で14日、民間団体が主催する慰安婦の追悼式が行われた。出席した最大野党・国民党の馬英九（ばえいきゅう）前総統は日本政府に謝罪や賠償を求める考えを示した。台南の像は2018年、台湾で初めて設置された慰安婦像。日本統治時代に建設された観光名所「林百貨」の向かいに位置し、同党が敷地を提供した。8月14日は、1991年に元慰安婦の女性が初めて公に名乗り出て証言した日。馬氏は、この