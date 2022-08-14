ビックリマン「ワンピースマンチョコRED」パッケージ(ルフィ&シャンクス&ウタ)/ロッテロッテは8月16日、映画「ONE PIECE FILM RED(ワンピースフィルムレッド)」とコラボした「ビックリマン」として、「ワンピースマンチョコRED」を発売する。オープン価格で、想定価格は税込129円前後。東日本での先行販売。【関連記事】“ワンピース×ワンダ”コラボ缶コーヒー発売、麦わらの一味やルフィ・エース・サボなど全51種類、映