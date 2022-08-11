²«¿§¤äÎÐ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç2¸Ä¤º¤ÄÃÖ¤«¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Ñ¡¼¥Ä¡£1¤Ä¤ÏÀÖ¤¤¥Ï¥Á¥Þ¥­¤ò´¬¤¤¤¿¹õÈ±¤ÎÃËÀ­¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¤Ò¤²¤ò¤Ï¤ä¤·¤¿¥°¥ì¡¼¤ÎÈ±¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤ê¤Î¥ì¥´ºîÉÊ¤¬¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤À¤±¸«¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡©¡×¤È»×¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öµ¡Æ°ÉðÆ®ÅÁG¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤­¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤±¤ÐºîÉÊ¤¬²¿¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢