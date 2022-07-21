巨人は２１日、「特例２０２２」で新型コロナウイルス陽性判定を受けた菅野智之投手、岡本和真内野手ら１３選手の登録を抹消した。抹消となったのは平内、菅野、赤星、井上、シューメーカー、大城、岸田、湯浅、中田、岡本和、北村、増田陸、丸の１３選手。チームは１９日にファームの選手や関係者、１７人が陽性判定を受けており、翌２０日には同日のヤクルト戦（神宮）に出場していた岡本和、中田、丸などを含む選手、関係