あくまでもおひとり様専用だけど…「ヤリスクロス」で車中泊は十分に可能トヨタのコンパクトSUV「ヤリスクロス」は、全長4.2メートル未満の扱いやすいサイズで街乗りもしやすく、2020年8月の発売開始以来、大人気を博しているモデルです。非常に小型なサイズのヤリスクロスですが、1名なら「車中泊」もどうにか可能かもしれません。全長わずか4.2メートル弱！ トヨタの人気コンパクトSUV「ヤリスクロス」で車中泊は可能!?