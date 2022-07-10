メルカリを使っていて疑問に思ったこと、イラッとしたこと、ありませんか？ メルカリに関する素朴な疑問を、ネットオークション暦18年、フリマアプリ歴8年以上の専門家で「All About」メルカリの使い方ガイドの川崎さちえが解説します。 今回のお題は、愛知県在住、20代女性から頂いたこちらです。「メルカリで買った商品が、思いもよらず着払いで届いた。これってルール違反？」（愛知県、20代女性） 出品画面の配送料の負担はど